Автомобиль имеет схожие Nissan Leaf характеристики и цену, однако в кузове кроссовер и очень богатую комплектацию.

Целый Kia Soul EV 2015-2016 годов изготовления на автоаукционе Manheim в США стоит 9-12 тысяч долларов. С учетом комиссий, доставки и затрат на регистрацию в Украине он обойдется в 14-16 тысяч. То есть почти так же, как и популярный Nissan Leaf. При этом новым этот электромобиль стоил в США 36 тысяч долларов!

Впрочем, у Kia Soul EV есть несколько преимуществ перед привычным для украинцев "Ниссаном". Во-первых, он сделан на базе бензинового модели Kia Soul и отличается от нее только отсутствием радиаторной решетки. Вместо нее у электромобиля – крышка зарядного разъема. Поэтому многие кузовные и другие деталий подходят от версии с ДВС.

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Это кроссовер, поэтому у него повышенный клиренс, высокая вертикальная посадка. В то же время у электрического "Соула" – все "блага цивилизации". Особенно – в версии EV+. Это подогрев передних и задних сидений, руля, вентиляция передних сидений, "продвинутая" мультимедиа, хорошее качество салона. Для пассажиров второго ряда здесь достаточно места, также вместительный багажник – в нем даже помещается человек.

Впрочем, запас хода сравним с "Лифом", на тесте у блогера Андрея Иванова был экземпляр с батареей на ¾ объема. Полностью заряженный он показывал запас хода в 56-62 миль, то есть где-то 100 км. Это скромный показатель. Однако Kia комплектуется кабелем для скоростной зарядки, а для Leaf его надо докупать. Если сравнивать Kia Soul EV с электрическим Fiat 500, то первый значительно больше по размерам и более универсальный, хотя и дороже.

Смотрите видео про Kia Soul EV:

Напомним, что Kia создала гибридные версии для модели Ceed.