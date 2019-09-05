Об этом рассказали в компании "Ниссан Мотор Украина".

Второе поколение популярного Nissan Juke, представленного японцами 4 сентября, начнет продаваться в Украине во второй половине 2020 года. Об этом "авто24" сообщил менеджер по коммуникациям компании “Ниссан Мотор Украина" Владимир Иванов.

По его словам, украинцам будет доступна модель с 3-цилиндровым бензиновым однолитровым двигателем DIG-T мощностью 117 л.с. Коробка передач – на выбор: 6-ступенчатая “механика" или 7-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями (он придет на смену вариатору).

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В Европе новое поколение Nissan Juke 2020 будет доступно уже с ноября текущего года. Производство текущей версии закончилось. А вот в Украине новый Nissan Juke появится во второй половине 2020-го. Однако из автосалонов эта модель не исчезнет. "Для того, чтобы сохранить присутствие в сегменте B-SUV, мы заказали партию автомобилей, которая обеспечит дилерскую сеть автомобилями до появления нового Nissan Juke в Украине", – заявил Владимир Иванов.

Смотрите видео нового Nissan Juke:

Исходя из того, что новая модель более технологичная, следует ожидать увеличения ее стоимости по сравнению с прошлым поколением. Поэтому у украинцев еще около полугода будет шанс приобрести нынешнее поколение Nissan Juke с ощутимой скидкой. В частности, минимальная стоимость этого автомобиля составляет 375 220 грн., что в пересчете на американские доллары соответствует $ 15 тысяч. А максимальная скидка на более дорогие модификации – 75 720 грн. Если сравнивать с другими представителями B-SUV, то это одно из лучших предложений на рынке на данный момент.

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