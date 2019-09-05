Про зовсім свіжий німецький електрокар ще не все відомо, однак головні цифри вже є, тож час співставити їх з данними головного суперника "Тайкана".

Учора, 4 вересня, відбулась офіційна прем’єра довгоочікуваного електрокара Porsche Taycan. Поглянемо, що німецький виробник виділив своєму новачку для суперництва з законодавцем моди – Tesla Model S.

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Співставляти будемо топові версії обох моделей: Taycan Turbo S та Model S Performance. В обох є менш потужні варіанти (Turbo і Long Range відповідно), котрим теж приділимо увагу.

Продуктивність

З точки зору потужності, Taycan Turbo S та Model S Performance близькі. В таблиці представлено данні пікової потужності Taycan, а в звичайному стані обидві наявні версії німецького електрокара продукують 616 кінських сил. Яка продуктивність Tesla Model S у звичайному режимі – невідомо, оскільки виробник наводить лише данні “максимальної потужності та крутного моменту”, вказані у таблиці.



Фото: порівняння Porsche Taycan Turbo S та Tesla Model S Performance / Аutoblog

Tesla прискорюється від 0 до 60 миль/год на 0,2 секунди швидше, ніж Turbo S. Обидва використовують подвійні двигуни (один передній і один ззаду), для забезпечення повнопривідної схеми.

Габарити

Taycan і Model S неймовірно близькі за розмірами. Перший має довжину в 4953 мм, тоді як у американського електрокара довжина лише на дюйм більша – 4978 мм. Також “Тесла” трохи вища за “Порше” і має додаткові 3 дюйми (7.62 см) в колісній базі.

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Внутрішній простір

На жаль, наразі ми не можемо порівнювати характеристики інтер’єру, оскільки Porsche не розкрила дані про простір в ногах пасажирів, над головою та в плечовій зоні.

Фото: салон Porsche Taycan / Porsche

Однак оскільки Tesla вища і трохи довша за свого новоявленого конкурента, можна припустити, що вона дещо просторіша. Втім, гарантій цього нема, оскільки у Taycan значно менші багажні відділення, що наводить на думку про звільнення простору для людей.

Пробіг та зарядка

Діапазон автономного пробігу виявився кращим у досвідченого електрокара – Tesla Model S має далекобійність у 345 миль (555 км за циклом ЕРА), тоді як у Taycan Turbo S лише 256 миль за циклом WLTP – це 412 кілометрів. Приблизний перерахунок показників показує ще гірший результат для Porsche – лише 368 кілометрів, плюс-мінус 8%. При цьому у Tesla Model S вже є дальнобійна версія S Long Range з запасом ходу у 370 миль (595 км), в той час як Porsche лише збирається вивести свій аналог.



Фото: компоненти силової установки Taycan / Porsche

Обидва електрокара використовують літій-іонні блоки, встановлені під підлогою. Tesla Model S має акумулятор ємністю у 100 кіловат-годин, а Taycan використовує батарею на 93 кВт/год. При цьому розробники заявляють, що “Тайкан” здатен заряджатися від 5 до 80 відсотків за 22,5 хвилин.



Фото: зарядка Tesla Model S / Tesla

В свою чергу Tesla Model S можна заряджати від Supercharger V3, що означає відновлення енергії від 0 до 80 відсотків приблизно за 20 хвилин.

Ціна

Ми знали, що Taycan буде дорогим, і тут від Porsche сюрпризів не трапилось. Стартовий цінник для Turbo S – 187 610 доларів США, без додаткових опцій. Цінник високопродуктивної Tesla Model S Performance виглядає значно привабливішим – усього 99 990 доларів.

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