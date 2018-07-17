Стрімка еволюція Тесли не може не тішити. Та що діється з машинами після кількох років експлуатації?

Прокатна компанія Tesloop з Каліфорнії, що володіє парком у якому присутні лише машини Tesla, розказала про Model S, яка першою намотала 400 000 миль – 645 000 км.

Компанія має блог у якому розповідає цікаві речі про експлуатацію електрокарів Тесла. Так, наприклад, за підрахунками фірми, кожен електрокар з автопарку за увесь час роботи зекономив близько 60 тисяч доларів на пальному.

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Першу Model S 90D, котра показала четвірку з п’ятма нулями на одометрі, у Tesloop називають eHawk (електроОрел). За інформацією з бортжурналу eHawk було підраховано, що за час експлуатації на обслуговування машини було витрачено $19 000, з яких 6700 доларів заважили ремонти через незначні ДТП, а решта – власне на регулярне обслуговування. Компанія Tesloop говорить, що цей показник у п‘ять разів кращий, за цифри для бензинових машин.

Звичайно, найбільшим питанням до вживаних електрокарів є ресурс батарей. Ось як справа виглядає з eHawk.



Перша заміна батареї відбулась на відмітці 312 тис км (194 тис миль). Хоча деградація акумулятора становила усього 6%, на сервісі Tesla вирішили замінити батарею, зважаючи на часте користування Суперчарджером (кілька разів на день), що могло виснажити батарею. Зарядку від 95 до 100% акумулятори дуже не люблять, а саме так їх найчастіше і заряджали.

Друга заміна – на 521 тис км (324 тис миль). Деградація акумуляторів – близько 22%. Tesla eHawk усе ще на ходу і у власності компанії Tesloop, тож можливо, це не останнє досягнення і історія матиме продовження.

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