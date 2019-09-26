57 щасливчиків з України вже встигли оформити замовлення!

Компанія “Віннер Імпортс Україна” – офіційний імпортер автомобілів Porsche оголосила про початок прийому замовлень на електричний спорткар Porsche Taycan.

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Виробник отримав більше 20 тисяч попередніх замовлень з усього світу на свій перший електрокар, тож усім охочим мати Taycan у своєму гаражі доведеться зачекати. Перші автомобілі замовники почнуть отримувати навесні наступного року.

Після світової прем'єри 4 вересня 2019 року Porsche Taycan було отримано більше 20 тисяч заявок на купівлю. Перші автомобілі замовники почнуть отримувати на початку наступного року.

Першими моделями нової серії стали Taycan Turbo S і Taycan Turbo. Це найпотужніші серійні моделі серед всіх автомобілів німецького виробника спорткарів.

Ціна Porsche Taycan 2020 в Україні:

Taycan Turbo – від 3 766 100 гривень;

Taycan Turbo S від 4 570 200 гривень.

Флагманська версія Porsche Taycan Turbo S оснащується силовою установкою потужністю до 560 кВт (761 к.с.) та до 1050 Нм крутного моменту у піковому режимі з функцією Launch Control. Трохи простіший Taycan Turbo може запропонувати 500 кВт (680 к.с.) потужності. Від нуля до 100 км/год Taycan Turbo S розганяється за 2,8 секунди, в той час як Taycan Turbo виконує цю вправу за 3,2 секунди.

Запас ходу Porsche Taycan Turbo S становить до 412 км, а у Porsche Taycan Turbo – до 450 км (відповідно до WLTP). Максимальна швидкість обох повнопривідних електромобілів становить 260 км/год.

Ємність акумуляторної батареї Plus становить 93,4 кВт. Розробники стверджують, що усього за 5 хвилин можна підзарядити електрокар для додаткових 100 км ходу. а від 5 до 80 відсотків батарею можна зарядити за 23 хвилини.

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