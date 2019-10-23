Батарейный концепт демонстрирует дизайн автомобилей люксовой марки со следующего десятилетия.

Марка Lexus сумела выделиться даже среди огромного количества электрических новинок и прототипов Токийского автошоу, благодаря своему визионерскому концепту LF-30. Он настолько необычный, что японцы даже говорят о создании нового класса автомобилей.

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Кузов концепта, фактически, имеет однообъемную структуру – капот под наклоном плавно переходит в вытянутое лобовое стекло, которое перетекает в прозрачную крышу и спускается вплоть до самой кромки багажника. Двери типа крыло чайки – тоже нетипичное решение для автомобиля похожего на “острый” хэтчбек, обычно такими оснащают суперкары и спортивные купе.

Фото: концепт Lexus LF-30 / Lexus

Длина концепта составляет 5090 мм при длине колесной базы в 3200 мм. При этом отсутствие под капотом мотора позволило создателям концепта углубить пространство для ног водителя и переднего пассажира. Сзади также, кажется, не тесно. При этом переднему пассажиру выделена собственная стереосистема с направленным звучанием, а люди на задних сиденьях могут развлечь себя интерактивной системой с сенсорным управлением на стеклянном потолке.

Концепт оснащен четырьмя электромоторами – по одному на каждое колесо. Причем водитель может решать, когда использовать все четыре, а когда только заднюю или переднюю пару. Совокупная отдача силовой установки Lexus LF-30 – 544 л.с., крутящий момент 700 Нм. От 0 до 100 км/ч, в теории, автомобиль способен ускоряться за 3,8 секунды, а максимальный запас хода на одном заряде достигает 500 километров. Тоже теоретически.

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