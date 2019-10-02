Деякі з них можна побачити вже зараз.

Поки що можемо побачити пару концептів крихітних ретро-машинок: трансформер Waku Spo та безпілотник Hanare. А також оновлений міні-кросовер Hustler.

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Suzuki готується пишно відзначити свій ювілей на автосалоні в Токіо. На публіку чекатиме ціла лінійка концептів в стилі ретро. Зараз можна оцінити перспективу завдяки анонсовим фото трьох моделей.

Концепт Waku Spo



Ідеї для створення цього концепту його творці отримали від моделі Suzuki Fronte кінця 1960-х років. Відомо, що в автомобілі використана гібридна силова установка. Також компанія повідомила про те, що концепт отримав спеціальний перемикач, який змінює форму кузова, передню частину машини і зображення на приладовій панелі. Як саме це відбувається – поки що неясно.



Фото: оригінальний Suzuki Fronte кінця 1960-х років / Suzuki

Концепт Suzuki Hanare



Цей прототип мінівена з вузенькими віконцями передбачає оснащення системою автономного управління п’ятого рівня. “Ханаре” означає “маленька хатинка” японською і автомобіль має відповідний дизайн та концепцію.

Кубічні міні-кросовери Hustler



Високий універсал Hustler виглядає як справжній джип, незважаюч на компактні розміри та відсутність повного приводу. А з багажником на даху, великими колесами та іншим оснащенням для офф-роуд справляє враження “дорослого”.

Побачити все, що приготували японці для домашнього автошоу можна буде побачити на стенді Suzuki 20 жовтня.

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