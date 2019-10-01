Самі розробники електрокара Canoo стверджують, що розробляли "лофт на колесах".

Каліфорнійський стартап Canoo, раніше відомий як EVelozity, представив свій перший серійний електромобіль, випуск якого обіцяють розпочати в 2021 році, а реалізацію організують черз підписку.

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Без необхідності купувати автомобіль, брати в кредит чи лізинг, клієнти матимуть менше клопоту з паперами, страховкою, реєстрацією та іншими пов’язаними речами, а натомість отримає суцільне задоволення від щоденних подорожей.

Електрокар Canoo являє собою повністю електричний транспортник, збудований на шасі типу “скейтборд”, на який можна встановити будь-який кузов за бажанням. Подібну схему раніше запропонували Mercedes та Volkswagen. Тим не менш, самі розробники вважають найбільш відповідним кузовом для свого електрокара саме пасажирський мінівен.

За зовнішній вигляд та внутрішній простір Canoo відповідав дизайнер Річард Кім, який раніше працював над BMW i3 та i8, а також був шеф-дизайнером іншого електричного стартапа – Faraday Future.

Фото: електричний транспортник Canoo / Canoo

Кім говорить, що головним завданням творців Canoo було забезпечення максимального внутрішнього простору в машині. Всередині достатньо місця для сімох пасажирів, легко вміщується дошка для серфінгу або лижі. Крісла заднього ряду більше нагадують диван у нічному клубі, а передні схожі на сидіння зі спорткарів середини минулого століття. Незважаючи на те, що Canoo має пару педалей та “квадратне” кермо, автомобіль заточений під автономну систему управління найвищого рівня.

Мінівен оснащений 300-сильним електромотором, розташованим ззаду і з приводом на задню вісь, а під підлогою розміщена тягова батарея на 80 кВт*год, котра забезпечує запас ходу в 300 км.

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