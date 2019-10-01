Сами разработчики электрокара Canoo утверждают, что разрабатывали "лофт на колесах".

Калифорнийский стартап Canoo, ранее известный как EVelozity, представил свой первый серийный электромобиль, выпуск которого обещают начать в 2021 году, а реализацию организуют через подписку.

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Электрокар Canoo представляет собой полностью электрический транспортник, построенный на шасси типа "скейтборд", на который можно установить любой кузов по желанию. Подобную схему ранее предложили Mercedes и Volkswagen. Тем не менее, сами разработчики считают наиболее подходящим кузовом для своего электрокара именно пассажирский минивэн.

За внешний вид и внутреннее пространство Canoo отвечал дизайнер Ричард Ким, ранее работавший над BMW i3 и i8, а также был шеф-дизайнером другого электрического стартапа – Faraday Future.

Фото: электрический транспортник Canoo / Canoo

Ким говорит, что главной задачей создателей Canoo было обеспечение максимального внутреннего пространства в машине. Внутри достаточно места для семи пассажиров, легко помещается доска для серфинга или лыжи. Кресла заднего ряда больше напоминают диван в ночном клубе, а передние похожи на сиденья из спорткаров середины прошлого века. Несмотря на то, что Canoo имеет пару педалей и "квадратный” руль, автомобиль заточен под автономную систему управления высокого уровня.

Минивэн оснащен 300-сильным электромотором, расположенным сзади и с приводом на заднюю ось, а под полом размещена тяговая батарея на 80 кВт*ч, которая обеспечивает запас хода в 300 км.

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