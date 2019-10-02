Некоторые из них можно увидеть уже сейчас.

Пока можем увидеть пару концептов крошечных ретро-машинок: трансформер Waku Spo и беспилотник Hanare. А также обновленный мини-кроссовер Hustler.

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Suzuki готовится пышно отметить свой юбилей на автосалоне в Токио. Публику будет ждать целая линейка концептов в стиле ретро. Сейчас можно оценить перспективу благодаря анонсированным фото трех моделей.

Концепт Waku Spo



Идеи для создания этого концепта его создатели получили от модели Suzuki Fronte конца 1960-х годов. Известно, что в автомобиле использована гибридная силовая установка. Также компания сообщила о том, что концепт получил специальный переключатель, который меняет форму кузова, переднюю часть машины и изображение на приборной панели. Как именно это происходит – пока неясно.



Фото: оригинальний Suzuki Fronte конца 1960-х годов / Suzuki

Концепт Suzuki Hanare



Этот прототип минивэна с узенькими окошками предусматривает оснащение системой автономного управления пятого уровня. “Ханаре” означает “маленький домик” на японском и автомобиль имеет соответствующий дизайн и концепцию.

Кубические мини-кроссоверы Hustler

Высокий универсал Hustler выглядит как настоящий джип, несмотря на компактные размеры и отсутствие полного привода. А с багажником на крыше, большими колесами и прочим оснащением для офф-роуд производит впечатление “взрослого”.

Увидеть все, что приготовили японцы для домашнего автошоу можно будет на стенде Suzuki 20 октября.

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