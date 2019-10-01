Концепт також відомий під назвою Vision Next 100 Concept і демонструє бачення розкішного автомобіля майбутнього від Rolls-Royce.

Ютуберка Supercar Blondie отримала рідкісну можливість тісніше познайомитись в вражаючим концептом Rolls-Royce 103EX і показала глядачам усі цікаві особливості цього футуристичного купе.

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Зазвичай шоукари, на зразок Rolls-Royce Vision Next 100 Concept, виставляють на показ за огорожею і публіка змушена щуритись, аби роздивитись усі деталі машини. Та білявці пощастило отримати запрошення від виробника до штаб-квартири у Гудвуді, де зберігається цей фантастичний концепт.

Що собою являє 103EX – краще один раз побачити. Ультрарозкішний безпілотник з електричною силовою установкою має чим здивувати глядача.

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