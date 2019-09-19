І це навіть не музична композиція!

Онлайн-конфігуратор нового електрокара Porsche Taycan розкрив одну цікаву опцію, яку виробник пропонує для автомобіля за 150 тисяч доларівя. Це аудіофайл, який за 500 додаткових доларів Porsche запише на жорсткий диск системного комп’ютера автомобіля.

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“Електричний спортивний звук” або Porsche Electric Sport Sound, у разі вибору цієї опції, буде програватися штатною аудіосистемою. Опис опції на офіційному сайті виглядає наступним чином:

“Porsche Electric Sport Sound підсилює власне звучання електромобіля і робить його ще більш емоційним – як зовні, так і всередині авто. Звук може бути активований чи деактивований за бажанням водія, за допомогою системи Porsche Communication Management (PCM)”.

В онлайн-конфігураторі електрокара ця опція знаходиться у розділі Performance. “Порше” навіть дозволяє покупцеві прослухати файл перед купівлею. Перша частина звукової доріжки являє собою звучання зсередини машини, а друга – як він звучатиме зовні для пішоходів.



Звуковий супровід для електрокарів є обов’язковою вимогою в ЄС з цього літа. Усі електромобілі мають бути чутними на швидкості понад 20 км/год. Кожен автовиробник вирішує це питання по-своєму – одні записують симфонічний оркестр, інші синтезують ні на що не схожі звуки або записують натуральне звучання бензинової версії автомобіля. За попередньою інформацією, Porsche Taycan в базовому виконанні матиме звуковий супровід, за який не потрібно буде платити додатково, а описана опція пропонується виключно в іміджевих цілях.

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