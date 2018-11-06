Однак почи їх можна буде не раніше, великий кросовер буде представлений у Лос-Анджелесі наприкінці місяця.

Музиканти Детройтського симфонічного оркестру створили 25 звуків для нового Lincoln Aviator, котрі попереджатимуть водія, пасажирів та пішоходів.

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Фото: Lincoln Aviator / Drew Phillips/Аutoblog

У такий спосіб виробник автомобілів класу люкс намагається виділити свою нову модель серед решти їй подібних. “Лінкольн” повідомляє, що музиканти запропонували 125 різних звуків, з яких було обрано потрібні 25.

Фото: музиканти симфонічного оркестру Детройта / Lincoln

Сигнали поділяються на три категорії. Для попереджень використовуються м'які звуки, про небезпеку повідомлять більш тривожні, а для критичних ситуацій є жорсткі сигнали. Усі вони створені з використанням ударних інструментів, скрипки та альта. Lincoln планує згодом обладнати такими ж звуками й інші моделі марки.

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