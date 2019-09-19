Комплект для самостійного "свапу" згрупований в єдиний блок, стилізований під традиційний V8.

Ентузіасти на народні умільці вже давно почали перетворювати власні бензинові та дизельні автомобілі на електрокари. Тепер зробити це буде простіше.

Дивіться також: Гігантський кар'єрний самоскид перетворили на електрокар, що економить купу грошей власнику

Звичайно, найпростіший спосіб стати власником електромобіля – купити його. Однак не кожному це по кишені, а в деяких випадках власник просто не хоче розлучатись з вірним чотириколісним другом. У такому разі є інший спосіб перейти на електрони – самостійно зібрати електрокар. Знову ж таки, не кожному це під силу, оскільки потребує певних технічних знань.

Аби перетворити старий джип на електричний за допомогою набору Large Block V8 (він же e-Crate) особливих навичок чи знань не потрібно, стверджують розробники електричної силової установки з каліфорнійської компанії Electric GT.

Фото: блок компонентів електричної силової установки e-Crate / GreenCarReports

e-Crate виконаний у формі традиційного мотора V8. Цей блок вміщує всі компоненти, необхідні для конверсії, крім тягової батареї, і розміщується на місці звичайного ДВЗ, з'єднуючись зі штатною трансмісією автомобіля. Блок e-Crate може включати один або пару електромоторів, у першому випадку віддача становитиме 142 к.с., у другому – 243.



Проект поки не дійшов до комерційної стадії, а тому каліфорнійці ще не готові назвати ціну e-Crate. Однак розробники наголошують, що не мають наміру самостійно займатися конверсією машин на замовлення, а будуть лише продавати комплекти для самостійної переробки покупцями.

Також цікаво: Tesla Model S таки вдалось побити рекорд Porsche Taycan на Нюрбургрінгу (відео)