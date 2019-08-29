В минулому Komatsu HD 605-7 приводив у рух 715-сильний турбодизель об'ємом 23,1 літри, який споживав в середньому 42 літри солярки на 100 кілометрів шляху. Та ще й атмосферу забруднював.

Komatsu говорить про двигун велетенської вантажівки HD 605-7, як ефективний та економічний, порівняно з аналогами конкурентів та попередніми поколіннями власної техніки. Однак швейцарська команії Kuhn вдалось покращити обидва параметри.

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Потужність електромотора самоскида становить 982 кВт або 1335 к.с. В нього на борту розміщені блоки акумуляторів загальною ємністю 710 кіловат-годин. Для порівняння, максимальна ємність акумуляторів Tesla Model X становить 100 кВт*год. Батарейні блоки з 1440 осередками важать 4,5 тонни.

Фото: агрегати електричної силової установки eDumper / eMining

Kuhn eDumper, що розпочав своє життя, як Komatsu HD 605-7, став найбільшим електромобілем в світі. Його довжина становить 9,1 метра, ширина і висота – 4,2 метра. До конверсії на електрокар, самоскид важив більше 46 тонн, а перевозити міг 64 тонни вантажу. Під час конверсії була змінена форма кузову самоскида, а нинішня маса самої вантажівки не повідомляється, однак відомо, що максимальна маса eDumper з повним навантаженням становить 121 тонну.

Фото: електричний кар’єрний самоскид eDumper / eMining

Система рекуперації енергії гальмування, встановлена на електричний самоскид eDumper, дозволяє повертати в акамулятори більшу частину витраченої енергії. Так, якщо при старті eDumper має близько 90% заряду, після підйому на гору залишається 80%, однак при спуску з гори, за рахунок високої маси вантажівки, заряд в акамуляторах відновлюється до 88%. Це дозволяє економити до 50 тисяч тонн дизельного пального на рік – близько 50 мільйонів євро.



Вартість конверсії склала мільйон євро, без врахування вартості донорського автомобіля. Після успішного тестування самоскида, компанія почала приймати замовлення на eDumper.

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