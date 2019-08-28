Їх будуватимуть за допомогою сучасних матеріалів та облаштовуватимуть відповідно до європейських норм безпеки пересування транспортних засобів та пішоходів.

З 1 вересня 2019 року в Україні починають діяти нові державні стандарти щодо будівництва та проектування доріг загального користування. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук заступник міністра Мінрегіонбуду Лев Парцхаладзе.

Нові норми "ДБН В.2.3-4:2015 Зміна 1" розповсюджуються на будівництво нових, реконструкцію та капремонт існуючих доріг поза межами населених пунктів. Вони вводять низку важливих змін в облаштуванні безпечних та якісних трас та є обов'язковими.

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Новими нормами введено:

можливість звужувати крайні ліві смуги на найбільших трасах і робити більш безпечну зупинкову смугу;

проектувати протизасліплюючі екрани, а також шумові смуги, які допомагають водіям не засинати за кермом;

рекомендують влаштовувати SOS-станції на трасах для першої допомоги у випадку різних надзвичайних ситуацій;

робити розриви огородження для швидкого проїзду спецтехніки.

Щоб покращити дорожнє покриття, дозволено використання геосинтетиків і модифікованих бітумів для асфальтобетонних доріг, а також спеціальних перевантажувачів асфальтобетонної суміші.

Нагадаємо, що названо найнебезпечніші дороги України.