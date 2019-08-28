Найближчі три роки держагентство повинно буде повернути боргів на 27 млрд грн.

Бюджет “Укравтодору” на 2019 рік склав 33 млрд грн, з них на погашення боргів спрямовані 8,5 млрд грн, тобто близько 26% фінансування з державної скарбниці. Решта ж кошти йдуть на ремонт і утримання дорожнього покриття, повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна в.о. глави держагентства Славомир Новак.

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За його словами, щорічно підприємство погашає борги ще з 2010-го. У 2019 на ці цілі виділено 8,5 млрд грн. А в наступному році Укравтодор має намір виплатити ще близько 9 млрд грн і в такому обсязі віддавати кредити до 2022 року включно. Однак якщо Укравтодор візьме наступну кредитну лінію, ці суми зменшаться. Але вони вже будуть видані на кращих умовах, ніж попередні, зазначив Новак.

Має намір підприємство залучати кредити виключно з європейських банків і Світового банку. На сьогоднішній день держагентство знаходиться на стадії завершення переговорів з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком про виділення нової кредитної лінії в розмірі 900 млн євро.

Нагадаємо, раніше в Рахунковій палаті підрахували, що в 2018 році на ремонт доріг було витрачено майже 11 млрд грн, тобто 94% від запланованих коштів. Однак відремонтували тільки 60% доріг від плану.

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