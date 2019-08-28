В ближайшие три года госагентство должно будет вернуть долгов на 27 млрд грн.

Бюджет “Укравтодора” на 2019 год составил 33 млрд грн, из них на погашение долгов направлено 8,5 млрд грн, то есть около 26% финансирования из государственной казны. Остальные же средства идут на ремонт и содержание дорожного покрытия, сообщил в интервью Интерфакс-Украина и.о. главы госагентства Славомир Новак.

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По его словам, ежегодно предприятие погашает долги еще с 2010-го. В 2019 на эти цели выделено 8,5 млрд грн. А в следующем году Укравтодор намерен выплатить еще около 9 млрд грн и в таком объеме отдавать кредиты до 2022 года включительно. Однако если Укравтодор возьмет следующую кредитную линию, эти суммы уменьшатся. Но они уже будут выданы на лучших условиях, чем предыдущие, отметил Новак.

Намерено предприятие привлекать кредиты исключительно из европейских банков и Всемирного банка. На сегодняшний день госагентство находится на стадии завершения переговоров с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о выделении новой кредитной линии в размере 900 млн евро.

Напомним, ранее в Счетной палате подсчитали, что в 2018 году на ремонт дорог было потрачено почти 11 млрд грн, то есть 94% от запланированных средств. Однако отремонтировали только 60% дорог от плана.

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