Их будут строить с помощью современных материалов и обустраивать в соответствии с европейскими нормами безопасности передвижения транспортных средств и пешеходов.

С 1 сентября 2019 года в Украине начинают действовать новые государственные стандарты по строительству и проектированию дорог общего пользования. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук заместитель министра Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

Новые нормы "ДБН.2.3-4:2015 Смена 1" распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов. Они вводят ряд важных изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс и являются обязательными.

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Новыми нормами введено:

возможность сужать крайние левые полосы на самых больших трассах и делать более безопасную остановочную полосу;

проектировать противоослепительные экраны, а также шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем;

рекомендуют устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций;

делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники.

Чтобы улучшить дорожное покрытие, разрешено использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси.

Напомним, что названы самые опасные дороги Украины.​​​​​​​