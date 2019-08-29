В прошлом Komatsu HD 605-7 приводил в движение 715-сильный турбодизель объемом 23,1 литра, который потреблял в среднем 42 литра солярки на 100 километров пути. Да еще и атмосферу загрязнял.

Komatsu говорит о двигателе громадного грузовика HD 605-7 как эффективном и экономичном по сравнению с аналогами конкурентов и предыдущими поколениями собственной техники. Однако швейцарской комании Kuhn удалось улучшить оба параметра.

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Мощность электромотора самосвала составляет 982 кВт или 1335 к.с. У него на борту размещены блоки аккумуляторов общей емкостью 710 киловатт-часов. Для сравнения, максимальная емкость аккумуляторов Tesla Model X составляет 100 кВт*час. Батарейные блоки с 1440 ячейками весят 4,5 тонны.

Фото: агрегаты электрической силовой установки eDumper / eMining

Kuhn eDumper, что начал свою жизнь как Komatsu HD 605-7, стал крупнейшим электромобилем в мире. Его длина составляет 9,1 метра, ширина и высота – 4,2 метра. До конверсии в электрокар самосвал весил более 46 тонн, а перевозить мог 64 тонны груза. Во время конверсии была изменена форма кузова самосвала, а нынешняя масса самого грузовика не сообщается, однако известно, что максимальная масса eDumper с полной нагрузкой составляет 121 тонну.

Фото: электрический карьерный самосвал eDumper / eMining

Система рекуперации энергии торможения, установленная на электрический самосвал eDumper, позволяет возвращать в аккумуляторы большую часть затраченной энергии. Так, если при старте eDumper имеет около 90% заряда, после подъема на гору остается 80%, однако при спуске с горы, за счет высокой массы грузовика, заряд в акамуляторах восстанавливается до 88%. Это позволяет экономить до 50 тысяч тонн дизельного топлива в год – около 50 миллионов евро.

Стоимость конверсии составила миллион евро, без учета стоимости донорского автомобиля. После успешного тестирования самосвала, компания начала принимать заказы на eDumper.

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