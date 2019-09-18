Офіційної заяви від американського виробника поки що не було, однак європейські ЗМІ повідомляють, що відрив Tesla виявився просто колосальним.

Шпигуни зняли на відео кілька заїздів Tesla Model S на Нюрбургрінгу. Стверджується, що гонщикам вдалось проїхати Нордшляйфе швидше, ніж Porsche Taycan.

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За даними німецького видання Auto Motor und Sport, результат Model S виявився кращим за час Porsche Taycan майже на 20 секунд! Якщо ця інформація підтвердиться, Porsche буде дуже соромно.

Стверджується, що у встановленні рекорду брала участь нова модифікація Model S, яка отримала назву Plaid. Вона має три ряди сидінь і три мотори, що означає більшу потужність, ніж у топової на сьогодні версії Model S P100D.



Спостережливі репортери помітили, що американський електрокар був “взутий” у спортивні шини Michelin Pilot Sport Cup 2 R та Goodyear Eagle F1 SuperSport RS.

Нагадаємо, Taycan проїхав 20,8-кілометровий відрізок траси за 7 хвилин 42 секунди. Autoevolution повідомляє, що Tesla впоралась із завданням за 7,23.

Фото: Tesla Model S Plaid на Нюрбургрінгу / Autoevolution

Tesla планує почати серійне виробництво нової модифікації Model S Plaid восени наступного року.

Tesla’s Model S prototype on the Nurburgring reportedly destroys the Porsche Taycan's lap record by ~20 seconds, says veteran German motoring magazinehttps://t.co/A1Q6XypMKG — TESLARATI (@Teslarati) 17 сентября 2019 г.



Ілон Маск у своєму твіттері заявив, що це не остаточний результат і його планують покращити. Більше того, керівник “Тесли” зазначив, що Model 3 також може здолати Taycan на ‘Рінгу (завдяки быльшому запасу ходу).

Actually, Model 3 would beat the Taycan on Nürburgring over multiple laps, as it has more range — Elon Musk (@elonmusk) 17 сентября 2019 г.



А новий Roadster взагалі націлений побити абсолютний рекорд траси для електрокарів.

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