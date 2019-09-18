Официального заявления от американского производителя пока не было, однако европейские СМИ сообщают, что отрыв Tesla оказался просто колоссальным.

Шпионы сняли на видео несколько заездов Tesla Model S на Нюрбургринге. Утверждается, что гонщикам удалось проехать Нордшляйфе быстрее, чем Porsche Taycan.

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По данным немецкого издания Auto Motor und Sport, результат Model S по времени оказался лучше Porsche Taycan почти на 20 секунд! Если эта информация подтвердится, Porsche будет очень стыдно.

Утверждается, что в установлении рекорда участвовала новая модификация Model S, которая получила название Plaid. Она имеет три ряда сидений и три мотора, что означает большую мощность, чем в топовой на сегодня версии Model S P100D.

Наблюдательные репортеры заметили, что американский электрокар был “обут” в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2 R и Goodyear Eagle F1 SuperSport RS.

Напомним, Taycan проехал 20,8-километровый отрезок трассы за 7 минут 42 секунды. Autoevolution сообщает, что Tesla справилась с задачей за 7,23.

Фото: Tesla Model S Plaid на Нюрбургринге / Autoevolution

Tesla планирует начать серийное производство новой модификации Model S Plaid осенью следующего года.

Tesla’s Model S prototype on the Nurburgring reportedly destroys the Porsche Taycan's lap record by ~20 seconds, says veteran German motoring magazinehttps://t.co/A1Q6XypMKG — TESLARATI (@Teslarati) 17 сентября 2019 г.

Илон Маск в своем твиттере заявил, что это не окончательный результат и его планируют улучшить. Более того, руководитель “Теслы” отметил, что Model 3 также может одолеть Taycan на ‘Ринге (благодаря быльшому запаса хода), а новый Roadster вообще нацелен побить абсолютный рекорд трассы для электрокаров.

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