Кажется, это начало настоящей войны электрокаров.

Все началось с традиционной для главы Tesla подколки в Твиттере в адрес нового Taycan. Porsche пока ничего не ответила, но поклонники марки сделали это вместо нее.

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На прошлой неделе, не без пафоса, был представлен электромобиль Porsche Taycan, который сразу же записали в главные конкуренты Tesla Model S. Такое событие не могло остаться без внимания Илона Маска.

На своей странице в Twitter он написал: "Эм... Porsche, слово Turbo означает совсем не то, что вы думаете", имея в виду идею компании Porsche сохранить для своих электрокаров "бензиновые" названия, хотя турбонаддув электромобилю не нужен.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.

Выпад Маска спровоцировал целый поток едких комментариев, в которых ему припомнили все "нестыковки" с "Теслой". Некоторые остряки формулировали свои замечания в той же форме, что Маск. Вот один из самых популярных примеров: "Эм... Tesla, слово Autopilot означает совсем не то, что вы думаете". Имеется в виду комплекс электронных систем Tesla, который официально именуется "автопилотом", хотя на самом деле им не является. Не забыли комментаторы и о фирменных зарядках Tesla Supercharger (с англ. "нагнетатель", "компрессор") и другие "ляпы".

После этого Маск не сдержался во второй раз и написал, что на следующей неделе Tesla Model S появится на Нюрбургринге, чтобы попытаться побить рекорд трассы среди четырехдверных электромобилей, установленный Porsche Taycan накануне официального дебюта.

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.

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