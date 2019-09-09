Здається, це початок справжньої війни електрокарів.
Усе почалось з традиційного для голови Tesla підколу в Твіттері на адресу нового Taycan. Porsche поки нічого не відповіла, але шанувальники марки зробили це замість неї.
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Минулого тижня, не без пафосу, був представлений електромобіль Porsche Taycan, який одразу ж записали в головні конкуренти Tesla Model S. Така подія не могла залишитись без уваги Ілона Маска.
На своїй сторінці в Twitter він написав: “Ем ... Porsche, слово Turbo означає зовсім не те, що ви думаєте”, маючи на увазі ідею компанії Porsche зберегти для своїх електрокарів “бензинові” назви, хоча турбонаддув електромобілю зовсім не потрібен.
Випад Маска спровокував цілий потік їдких коментарів, у яких йому пригадали всі “нестиковки” з “Теслою”. Деякі дотепники формулювали свої зауваження у тій же формі, що Маск. Ось один з найпопулярніших прикладів: “Ем ... Tesla, слово Autopilot означає зовсім не те, що ви думаєте”. Мається на увазі комплекс електронних систем Tesla, який офіційно іменується “автопілотом”, хоча насправді ним не є). Не забули коментатори і про фірмові зарядки Tesla Supercharger (з англ. “нагнітач”, “компресор”) та інші “ляпи”.
Після цього Ілон Маск не стримався вдруге і написав, що наступного тижня Tesla Model S з'явиться на Нюрбургрінгу, щоб спробувати побити рекорд траси серед чотирьохдверних електромобілів, встановлений Porsche Taycan напередодні офіційного дебюту.
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