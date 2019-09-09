Здається, це початок справжньої війни електрокарів.

Усе почалось з традиційного для голови Tesla підколу в Твіттері на адресу нового Taycan. Porsche поки нічого не відповіла, але шанувальники марки зробили це замість неї.

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Минулого тижня, не без пафосу, був представлений електромобіль Porsche Taycan, який одразу ж записали в головні конкуренти Tesla Model S. Така подія не могла залишитись без уваги Ілона Маска.

На своїй сторінці в Twitter він написав: “Ем ... Porsche, слово Turbo означає зовсім не те, що ви думаєте”, маючи на увазі ідею компанії Porsche зберегти для своїх електрокарів “бензинові” назви, хоча турбонаддув електромобілю зовсім не потрібен.

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.



Випад Маска спровокував цілий потік їдких коментарів, у яких йому пригадали всі “нестиковки” з “Теслою”. Деякі дотепники формулювали свої зауваження у тій же формі, що Маск. Ось один з найпопулярніших прикладів: “Ем ... Tesla, слово Autopilot означає зовсім не те, що ви думаєте”. Мається на увазі комплекс електронних систем Tesla, який офіційно іменується “автопілотом”, хоча насправді ним не є). Не забули коментатори і про фірмові зарядки Tesla Supercharger (з англ. “нагнітач”, “компресор”) та інші “ляпи”.

Після цього Ілон Маск не стримався вдруге і написав, що наступного тижня Tesla Model S з'явиться на Нюрбургрінгу, щоб спробувати побити рекорд траси серед чотирьохдверних електромобілів, встановлений Porsche Taycan напередодні офіційного дебюту.

Model S on Nürburgring next week — Elon Musk (@elonmusk) 5 сентября 2019 г.

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