Комплект для самостоятельного "свапа" сгруппирован в единый блок, стилизованный под традиционный V8.

Энтузиасты-народные умельцы уже давно начали превращать собственные бензиновые и дизельные автомобили в электрокары. Теперь сделать это можно проще.

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Конечно, самый простой способ стать владельцем электромобиля – купить его. Однако не каждому это по карману, а в некоторых случаях владелец просто не хочет расставаться с верным четырехколесным другом. В таком случае есть другой способ перейти на электроны – самостоятельно собрать электрокар. Опять же, не каждому это под силу, поскольку требует определенных технических знаний.

Чтобы превратить старый джип в электрический с помощью набора Large Block V8 (он же e-Crate), особых навыков или знаний не нужно, утверждают разработчики электрической силовой установки из калифорнийской компании Electric GT.

Фото: блок компонентов электрической силовой установки e-Crate / GreenCarReports

e-Crate выполнен в форме традиционного мотора V8. Этот блок содержит все компоненты, необходимые для конверсии, кроме тяговой батареи, и размещается на месте обычного ДВС, соединяясь со штатной трансмиссией автомобиля. Блок e-Crate может включать один или пару электромоторов, в первом случае отдача составит 142 К. С., во втором-243.

Проект пока не дошел до коммерческой стадии, а поэтому калифорнийцы еще не готовы назвать цену e-Crate. Однако разработчики подчеркивают, что не намерены самостоятельно заниматься конверсией машин на заказ, а будут только продавать комплекты для самостоятельной переработки покупателями.

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