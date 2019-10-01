Концепт также известный под названием Vision Next 100 Concept и демонстрирует видение роскошного автомобиля будущего от Rolls-Royce.

Ютуберка Supercar Blondie получила редкую возможность ближе познакомиться в впечатляющим концептом Rolls-Royce 103EX и показала зрителям все интересные особенности этого футуристического купе.

Смотрите также: Сколько человек может поместиться в маршрутку – ответ нашли в ходе эксперимента (видео)

Обычно шоукары, вроде Rolls-Royce Vision Next 100 Concept, выставляют на показ за оградой и публика вынуждена прятаться, чтобы рассмотреть все детали машины. И блондинке повезло получить приглашение от производителя в штаб-квартиру в Гудвуде, где хранится этот фантастический концепт.

Что собой представляет 103EX – лучше один раз увидеть. У ультрароскошного беспилотника с электрической силовой установкой есть чем удивить зрителя.

Також цікаво: Porsche пропонує покупцям електрокарів mp3-трек за 500 доларів