Микроавтобусы уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Для миллионов людей, не имеющих собственного автомобиля, это единственный способ добраться на работу или по другим делам. Если повезет втиснуться в забитую маршрутку на своей остановке.

Имеет ли маршрутка какие-то лимиты? Безусловно, в каждом таком микроавтобусе есть расчетное количество мест для сидения и все мы прекрасно знаем, что когда очень нужно, кузов становится “резиновым”.

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В украинских мегаполисах среди маршруток преобладают городские автобусы малого класса, типа "Богдан", однако в меньших городах на дорогах все еще немало пассажирских Sprinter, Transit и "Газель". Последняя, по паспорту, вмещает 12 пассажиров на сидящих местах. И спрос превышает предложение и в маршрутки набивается вдвое, втрое, в пять раз больше народу! Блогеры из канала Garage 54 убедились в этом в ходе эксперимента.

Во время первой попытки в "Газель" поместилось пять десятков человек. Маршрутка даже смогла проехать несколько десятков метров с таким количеством пассажиров. Однако участники эксперимента решили потесниться еще немного и во время второй попытки в машину набилось 60 пассажиров, плюс водитель!

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