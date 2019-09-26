Автомобили в свое время оказались прямо из порта Галифакс в Канаде, по подозрению в повреждении электросистем от попадания воды.

Портал Jalopnik сообщает, что в течение последних двух лет несколько раз получал от одного из читателей фотографии огромной площадки в Ванкувере, на которой годами простаивают новенькие "Бимеы" и "Мини".

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Сообщается, что данная территория принадлежит торговому дому ADESA. Машины были собраны здесь в 2015 году, после того, как в феврале того года штормом был затоплен порт Галифакс, в котором стоял грузовой корабль со свежеприбывшими машинами.

После рассмотрения возможных рисков, связанных с попаданием воды в машины, было решено изъять партию из 2966 автомобилей 2014 и 2015 выпуска. Сейчас все они стоят бампер к бамперу на площадке под открытым небом и постепенно разрушаются. При этом вовсе не обязательно все они имеют хоть какие-то проблемы – обнаружив неисправности у нескольких отобранных из партии образцов, было решено забраковать весь груз.

Фото: “кладбище” BMW и Mini в Канаде / Jalopnik

Согласно официальным объяснениям, модели BMW и Mini имели повышенный риск аварии из-за коррозии на кабельных разъемах питания стартерного двигателя, что может привести к невозможности перезапустить двигатель, после отключения, а также из-за того, что "смазка некоторых внутренних компонентов в рулевой стойке может быть подвергнута избыточному количеству воды или соли, что может привести к большему, чем обычное, рулевому усилию или застреванию руля".

Среди машин на площадке находятся BMW 2-7 серии, i3 и i8, X1, Z4, Mini Cooper и Cooper кабриолет, Paceman и Roadster.

Все они были изъяты из эксплуатации, а клиенты, которые не дождались своих заказов, получили компенсацию в виде замены аналогичными машинами. Какова дальнейшая судьба этих машин – не сообщается.

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