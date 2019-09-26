Автомобілі свого часу потрапили сюди прямо з порту Галіфакс у Канаді, через підозру в пошкодженні електросистем від потрапляння води.

Портал Jalopnik повідомляє, що протягом останніх двох років кілька разів отримував від одного з читачів фотографії величезного майданчика у Ванкувері, на якому роками простоюють новісінькі “Бімери” та “Міні”.

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Повідомляється, що означена територія належить торговому будинку ADESA. Машини були зібрані тут у 2015 році, після того, як у лютому того року штормом був затоплений порт Галіфакс, у якому стояв вантажний корабель зі свіжоприбулими машинами.

Після розгляду можливих ризиків, пов’язаних із потраплянням води в машини, було вирішено вилучити партію з 2966 автомобілів 2014 та 2015 років випуску. Зараз усі вони стоять бампер до бампера на майданчику просто неба і поступово руйнуються. При цьому зовсім не обов’язково усі вони мають хоч якісь проблеми – виявивши несправності у кількох відібраних з партії зразків, було вирішено забракувати увесь вантаж.

Фото: “кладовище” BMW та Mini в Канаді / Jalopnik

Згідно з офіційним поясненням, моделі BMW та Mini мали підвищений ризик аварії через корозію на кабельних роз'ємах живлення стартерного двигуна, що може призвести до неможливості перезапустити двигун, після відключення, а також через те, що “змащення деяких внутрішніх компонентів в рульовій стійці може бути піддано надмірній кількості води або солі, що може призвести до більшого, ніж звичайне рульове зусилля або застрягання керма”.

Серед машин на майданчику знаходяться BMW 2-7 Серії, i3 та i8, X1, Z4, Mini Cooper та Cooper кабріолет, Paceman та Roadster.

Усі вони були вилучені з експлуатації, а клієнти, які не дочекались своїх замовлень, отримали компенсацію у вигляді заміни аналогічними машинами. Яка подальша доля цих машин – не повідомляється.

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