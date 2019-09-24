Перемикати режими звучання вихлопної системи можна дистанційно.

Особлива версія хетчбека John Cooper Works Knights Edition Mini Cooper отримала цікаву функцію – керування звуком вихлопної системи. Однак, на відміну від інших подібних систем, тут передбачена можливість дистанційного керування.

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Комплектація Knights Edition предбачає заводську комплектацію вихлопної системи з управлінням через Bluetooth, а покупці Mini Cooper JCW можуть замовити її у якості додаткової опції.

Система має два режими роботи: Sport Mode та Track Mode. Перший використовується за замовчуванням для повсякденних поїздок містом, тоді як другий призначений виключно для закритих гоночних треків, оскільки його децибели занадто гучні для вулиць.

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