Переключать режимы звучания выхлопной системы можно дистанционно.

Особая версия хэтчбека John Cooper Works Knights Edition Mini Cooper получила интересную функцию – управление звуком выхлопной системы. Однако, в отличие от других подобных систем, здесь предусмотрена возможность дистанционного управления.

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Комплектация Knights Edition предусматривает заводскую комплектацию выхлопной системы с управлением через Bluetooth, а покупатели Mini Cooper JCW могут заказать ее в качестве дополнительной опции.

Система имеет два режима работы: Sport Mode и Track Mode. Первый используется по умолчанию для повседневных поездок по городу, тогда как второй предназначен исключительно для закрытых гоночных треков, поскольку его децибелы слишком громкие для улиц.

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