При цьому вона покаже рекорди пробігу на одному заряді, а може – і динаміки.

Нове покоління представницького седана від BMW отримає потужність в 680 к.с. і запас ходу в 580 кілометрів... на одній зарядці. Йдеться про повністю електричну модифікацію i7S.

Поки це неофіційна інформація, яка надійшла від BMW Blog, однак дуже часто їх припущення справджуються. За їх даними, електрична "сімка" буде оснащуватися батареєю ємністю 120 кВт*г. Це вражаючий показник - наприклад, у недавно представленого Porsche Taycan він становить 93,4 кВт*г. Такий автомобіль зможе досягати 100 км / год швидше, ніж M760Li, яка робить це за 3,91 секунди.

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Базова версія BMW i7 отримає менш потужну, але все одно серйозну батарею ємністю 100 кВт*г. Її віддача складе близько 500 к.с.

Зі зміною поколінь седан 7-ї серії позбудеться 12-циліндрового двигуна. Однак в гамі збережеться модифікація M750L, але з індексом е. Для цієї версії седана готують силову установку, що складається з рядною "шістки" потужністю близько 400 к.с. і електромотора. Сукупно вони зможуть розвивати до 550 к.с. і 800 Нм крутного моменту.

Дебют нового покоління BMW 7 Series відбудеться в 2021 році. Подивимося, що до цього часу встигнуть зробити конкуренти.

Нагадаємо, що наступного покоління BMW i3 не буде.