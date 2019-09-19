Компанія BMW офіційно заявила, що у електромобіля i3 наступника не буде.

В BMW мають намір поступово скорочувати випуск свого першого батарейного автомобіля і хочуть пустити в серію електромобілі (EV) наступного покоління. Про це передає bmwblog.com з посиланням на Пітера Ноту, члена ради директорів BMW, відповідального за продажі і маркетинг. "Немає конкретного плану по наступникові i3", - сказав Нота.

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Представлений більш шести років тому, перший повністю електричний автомобіль марки BMW отримав кілька оновлень. Наприклад, в процесі серійного виробництва були збільшені ємність батареї і запас ходу на одній зарядці. Крім того, видозмінювався дизайн баварського EV.

На сьогоднішній день i3 залишається унікальною пропозицією на ринку не тільки через "двереі для самогубств" (двері BMW i3 складаються з двох разноразмерних частин; задня частина відкривається назустріч руху), але і завдяки унікальним виробничим процесам. Зокрема, це єдиний електромобіль з карбоновим шасі, що має п'ятизначний цінник. У той же час витрати на виробництво i3 непомірно високі.

Згідно з прогнозами bmwblog.com, випуск i3 буде припинений в наступному році. Але залишається незрозумілим, які саме EV запропонують BMW своїм фанатам в 2021 році?

Довідка:

У першій половині поточного року світові продажі BMW i3 виросли на 21%. У самій Німеччині попит на електричну "трійку" з Баварії збільшився за звітний період на 85%.

В Україні BMW i3 вийшов на третє місце за обсягами продажів EV. У січні-серпні 2019 року на нашому ринку було зареєстровано 4791 електромобіль. Перше місце з продажу займає Nissan Leaf (2207 шт.), На другому місці розташувалася Tesla Model S (384 шт.), "Бронза" дісталася BMW i3 (243 шт.).

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