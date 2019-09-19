Компания BMW официально заявила, что у электромобиля i3 преемника не будет.

В BMW намерены постепенно сокращать выпуск своего первого батарейного автомобиля и хотят пустить в серию электромобили (EV) следующего поколения. Об этом передает bmwblog.com со ссылкой на Питера Ноту, члена совета директоров BMW, ответственного за продажи и маркетинг. "Нет конкретного плана относительно преемника i3", – сказал Нота.

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Представленный больше шести лет назад, первый полностью электрический автомобиль марки BMW получил несколько обновлений. Например, в процессе серийного производства были увеличены емкость батареи и запас хода на одной зарядке. Кроме того, видоизменялся дизайн баварского EV.

На сегодняшний день i3 остается уникальным предложением на рынке не только из-за "дверей для самоубийств" (двери BMW i3 состоят из двух разноразмерных частей; задняя часть открывается навстречу движению), но и благодаря уникальным производственным процессам. В частности, это единственный электромобиль с карбоновым шасси, который имеет пятизначный ценник. В то же время затраты на производство i3 непомерно высокие.

Согласно прогнозам bmwblog.com выпуск i3 будет прекращен в следующем году. Но остается непонятным, какие именно EV предложат BMW своим фанатам в 2021 году?

Справка:

В первой половине текущего года мировые продажи BMW i3 выросли на 21%. В самой Германии спрос на электрическую "тройку" из Баварии увеличился за отчетный период на 85%.

В Украине BMW i3 вышел на третье место по объемам продаж EV. В январе-августе 2019 года на нашем рынке был зарегистрирован 4 791 электромобиль. Первое место по продаже занимает Nissan Leaf (2 207 шт.), На втором месте расположилась Tesla Model S (384 шт.), "Бронза" досталась BMW i3 (243 шт.).

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