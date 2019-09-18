В августе в ЕС зафиксировали небывалый спад продаж на авторынке: -8,4%. По прогнозам экспертов продажи и в дальнейшем будут уменьшаться.

За 8 месяцев спад пока не такой большой и составляет -3,2%, но негативная тенденция на европейском рынке наблюдается уже год. Автоконцерны недосчитались уже почти полмиллиона покупателей в 2019 году. Это предвесник будущего кризиса или новая реальность?

Читайте также: Сколько штрафов за неправильную парковку выписали киевским водителям

Статистика продаж за 8 месяцев 2019 года стала “холодным душем” для автомобильных концернов. Жесткие нормы Евро в сочетании с новыми стандартами WLTP обрушили продажи и перспективы. Почти весь год продажи новых автомобилей в странах ЕС проходят с отрицательной динамикой. Небольшой прирост был отмечен лишь в июле, но он оказался непродолжительным.

Кризис на европейском авторынке затронул почти все страны. Одна только Германия из ключевых рынков пока демонстрирует незначительный рост. Но Франция, Италия, Испания, Великобритания – давно в минусах. И только страны Восточной Европы пока что спасают общеевропейскую картину продаж.

В автоконцернах также фиксируют значительные убытки. Так, продажи VW Group в странах ЕС за 8 месяцев 2019 года сократились на 4,3%, к тому же в отрицательной динамике все бренды, кроме Skoda и Seat. Худшее положение дел в Porsche. Здесь недосчитались 19% покупателей.

Читайте также: Штрафы за использование "евроблях" действуют: закон об их отсрочке не работает

В концерне PSA зафиксировали спад по всем брендам, кроме Citroen. Суммарно продажи упали на 0,7%. Renault снизила продажи на 4,9%. И только Dacia пока в плюсах.

Негативные цифры увидели в отчетах BMW, Ford, Nissan, Honda, Mazda, Jaguar Land Rover. А хуже всего дела обстоят у концерна FCA (FIAT-Chrysler). Здесь за 8 месяцев спад продаж на 12%, а в августе недосчитались 26% покупателей. Притом, есть бренды, где ситуация вообще трагическая. Например, Alfa Romeo уже фиксирует 45-60% спада.

Катастрофа происходит и у Nissan. Продажи за 8 месяцев упали на 27,5%, а в августе аналитики увидели и совсем трагические показатели – 47,5% спада реализации.

Для более-менее стабильного европейского авторынка такие цифры – это что-то запредельное. В чем же причина?

Здесь наложилось сразу несколько факторов. И первопричины спада авторынка, действительно, возникли не сегодня. Эхо “дизельгейта” продолжает сказываться на спокойной Европе. Усиление контроля и новые нормы токсичности заставили автопроизводителей отказываться от ряда моделей и модификаций. Строгие нормативы WLTP заставили автоконцерны напрячься с сертификацией, которую опять же успели или захотели пройти не все. Эра автомобилей с ДВС неуклонно движется к закату, но электромобильные технологии пока не спасают автогигантов.

Но в Европе нарастают и другие тренды. Личный автомобиль больше не ассоциируется у молодого поколения со свободой передвижения. Уже проходит мода на владение авто. Все большую популярность приобретают сервисы совместного использования авто и это уже начало сказываться на показателях продаж. Европейский авторынок имеет плохие перспективы.

Также интересно: На все автомобили и мотоциклы отменят акциз: законопроект