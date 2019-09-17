Полицейские до сих пор имеют полное право штрафовать владельцев "евроблях". Парламент проголосовал за закон об отсрочке штрафов еще 12 сентября, однако документ еще не подписан и, соответственно, не может вступить в силу.

На официальном сайте Верховной Рады закон с номером 1030, за который проголосовало 284 народных избранника, до сих пор имеет статус "Готовится на подпись".

Читайте также: На все автомобили и мотоциклы отменят акциз: законопроект

Напомним, что после голосования депутатов законопроект становится законом. Его должен подписать глава Верховной Рады, затем документ должен быть передан на подпись президенту. После получения подписи главы государства закон должен быть официально опубликован и только после этого вступает в силу.

Читайте также: Полиция имеет полное право штрафовать "евробляхи"

Сейчас, до тех пор пока закон об отсрочке штрафов за использование авто на иностранной регистрации не вступил в силу, "драконовские" штрафы действуют. Соответственно, каждый пользователь "евробляхи" может получить огромный штраф или остаться без авто (предусмотрена его конфискация).

Напомним, что сейчас полиция имеет право останавливать авто на иностранной регистрации даже если водитель “евробляхи" не нарушает правила дорожного движения. В законе специально для этого предусмотрена "десятая" причина остановки. Именно поэтому пользователям авто на иностранной регистрации рекомендуют не пользоваться машинами до вступления в силу нового закона.

Также интересно: ГФС все же будет штрафовать "евробляхеров" с 22 августа