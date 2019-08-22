Официальное сообщение о введении штрафник санкций с 22 августа 2019 года уже размещено на сайте ДФС.

С 22 августа 2019 года вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

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До этого времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств.

Всего с 23 февраля этого года, когда закончился льготный период по применению пониженной ставки акцизного налога для растаможивания автомобилей, по 18 августа 2019 года было оформлено 107,6 тысяч транспортных средств, за которые уплачено почти 7,7 миллиарда. Из этого количества почти 3,9 тысяч – это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита. За их оформление уплачено 339 миллиона гривен.

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За льготный период с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019 года таможнями ДФС оформлено более 218 тысяч транспортных средств, за которые уплачено 13,6 миллиардов гривен. Из них 140 тысяч – авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита, за которые уплачено почти 8,7 миллиарда гривен .

Напомним, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тысяч гривен. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС размер штрафа достигнет 170 тысяч гривен или конфискация таких авто.

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Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Да, превышение от 20 до 30 суток – сумма штрафа будет составлять 85 тысяч гривен, более 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования ТС – 170 тысяч гривен или конфискация.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тысяч гривен.

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