Поліцейські досі мають повне право штрафувати власників "євроблях". Парламент проголосував закон про відтермінування штрафів ще 12 вересня, проте документ ще не підписаний і, відповідно, не може вступити в силу.

На офіційному сайті Верховної Ради закон з номером 1030, за який проголосувало 284 народних обранця, досі має статус "Готується на підпис".

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Нагадаємо, що після голосування депутатів законопроект стає законом. Його повинен підписати голова Верховної Ради, потім документ має бути переданий на підпис Президенту. Після отримання підпису голови держави закон має бути офіційно опублікований і тільки після цього вступає в силу.

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Зараз, до тих пір поки закон про відтермінування штрафів за використання авто на іноземній реєстрації не вступив в силу, "драконівські" штрафи діють. Відповідно, кожен користувач "євробляхи" може отримати величезний штраф або залишитись без авто (передбачена його конфіскація).

Нагадаємо, що зараз поліція має право зупиняти авто на іноземній реєстрації навіть якщо водій "євробляхи" не порушує правила дорожнього руху. В законі спеціально для цього передбачена "десята" причина зупинки. Саме тому користувачам авто на іноземній реєстрації рекомендують не користуватись машинами до вступу в силу нового закону.

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