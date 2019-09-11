На даний час "Десята" підстава зупинки практично дозволяє інспектору зупинити будь-яку "євробляху". Навіть якщо водій не порушував Правил дорожнього руху.

При цьому, з 22.08.2019 поліції надано право штрафувати водіїв за керування автомобілем щодо якого порушено строки тимчасового ввезення та за керування автомобілем іншою особою, ніж та, що ввезла автомобіль на територію України.

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Штраф складає 8,5 тис. та виноситься поліцейським на місці вчинення правопорушення. Якщо порушення вчинено цим же водієм повторно протягом року, то штраф складає вже 17 тис. грн. з позбавленням права керування строком на 1 рік та з оплатним вилученням авто чи без такого. За цією нормою штрафи накладає суд на підставі протоколу, складеного поліцейським на місці зупинки.

На сьогодні розглядається питання щодо відстрочення дії цих штрафів, проте зараз штрафи діють і поліція при виявленні порушення зобов’язана їх застосовувати.

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