Киевская инспекция по парковке с начала своей работы уже выписала столичным водителям 1516 штрафов и эвакуировала 546 автомобилей.

“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа – 605 620 грн. Эвакуировано 546 автомобилей”, сообщают в инспекции по парковке.

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Сейчас в Киевский инспекции по парковке работает 16 инспекторов. Они выписали 1516 штрафов за 48 рабочих дней. Получается, по всему городу выписывается 31 штраф за один рабочий день. То есть каждый инспектор выписывает два штрафа в день.

Это слишком низкий показатель эффективности, ведь даже если на выписку штрафа тратить целый час, то за восьмичасовой рабочий день 16 работников должны бы выписывать 128 штрафов.

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Согласно данным информационно-аналитической системы “Майно” г. Киев всего составлено 1196 протоколов об административных нарушениях правил парковки, из них оплачено всего 221.

Напомним, что некоторые водители, чтобы не получить “заочный” штраф за неправильную парковку, снимают с авто номера и кладут их в салон или в багажник. Это не является нарушением Правил дорожного движения, поскольку без госзнаков запрещено двигаться, а стоять – можно. В таком случае инспектор по парковке не может выписать "заочный" штраф. Впрочем, такая хитрость не спасает от эвакуации за неправильную парковку.

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