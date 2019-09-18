Карта, где полиция использует лазерные измерители скорости TruCAM.

С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM.

Ниже опубликованы и таблицы, где указаны новые участки, на которых измерять скорость будут прибором TruCAM. Там они обозначены красным цветом.

Всего для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

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По словам заместителя начальника патрульной полиции Алексея Билошицкого, "цель использования радаров – предупредить превышение скорости и приучить водителей быть ответственными на дороге".

Кроме карты, полиция информирует о наличии радаров на дороге с помощью дорожных знаков, предупреждающих о фото- и видеофиксации нарушений и наличии служебного автомобиля с включенными синими проблесковыми маячками.

С начала использования приборов (октябрь 2018) за превышение скорости патрульные вынесли более 302 тысяч административных протоколов.

Напомним, когда полиция не может штрафовать за неисправные габариты.