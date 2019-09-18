Карта, де поліція використовує лазерні вимірювачі швидкості TruCAM.

З 19 вересня на дорогах України додається 17 нових та буде розширено 8 існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких здійснюватиметься контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM.

Нижче опубліковано й таблиці, де вказані нові ділянки, на яких вимірюватимуть швидкість приладом TruCAM. Там вони позначені червоним кольором.



Усього для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів.

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За словами заступника начальника Патрульної поліції Олексія Білошицького, "мета використання радарів — попередити перевищення швидкості й привчити водіїв бути відповідальними на дорозі".

Окрім карти, поліція інформує про наявність радарів на дорозі за допомогою дорожних знаків, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень та наявності службового автомобіля з увімкненими синіми проблисковими маячками.

Від початку використання приладів (жовтень 2018) за перевищення швидкості патрульні винесли понад 302 тисячі адміністративних протоколів.

Нагадаємо, коли поліція не може оштрафувати за несправні габарити.