Несправність габаритних вогнів, яка виникла під час руху, не є підставою для штрафу.

Керування водієм транспортним засобом, що має несправності габаритних вогнів (темної пори доби) тягне за собою штраф в розмірі 340 грн. на перший раз і якщо повторно протягом року, то передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців.

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Водій зобов'язаний перед виїздом перевірити та забезпечити технічно справний стан транспортного засобу.

Рух автомобілів, у яких у темну пору доби не горять лампи задніх габаритних ліхтарів, забороняється. У разі виникнення зазначених несправностей в дорозі, водій повинен вжити заходів для їх усунення.

Якщо працівники поліції виявляють під час руху несправність габаритних вогнів, вони мають право обмежити рух автомобіля для перевірки технічного стану та з’ясувати наявність події адміністративного проступку.

Якщо несправність габаритних вогнів виникла під час руху та водію про це не було відомо, така подія не є адміністративним проступком із накладенням штрафу, а приводом для усунення цих недоліків на місці.

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