Згідно офіційних даних, з України існує експорт легкових автомобілів на суму 5 мільйонів доларів перше півріччя 2019 року.
За січень-червень 2019 року Україна експортувала легкових автомобілів на майже $5 мільйонів доларів, а імпортувала – на $1,7 мільярдів, повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.
Згідно офіційних даних, найбільше українських машин продано до Канади, США та Уганди. Які саме автомобілі продавали в ці країни, не ДФС зазначає.
Втім, кореспонденти Авто24 дізналися, що це позашляховики Sherp, які виговляються сотнями в рік на околиці Києва.
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Sherp – це багатоцільовий позашляховик, який може пройти будь-де по піску, снігу, глині та навіть воді (штурмує водні перешкоди глибиною до 70 см). Виробництво позашляховиків налагоджене в Петербурзі, Росія (для місцевого ринку) та в Києві (в основному на експорт).
Більше того, завод Sherp – другий в Україні за об'ємами виробництва автомобілів. Керівництво заводу обіція, що в подальшому буде нарощувати об'єми виробництва.
Нагадаємо, що у Харкові збудували позашляховик з двигуном потужністю 2500 сил.