Согласно официальным данным, из Украины существует экспорт легковых автомобилей на сумму 5 миллионов долларов за первое полугодие 2019 года.

За январь-июнь 2019 года Украина экспортировала легковых автомобилей почти на $5 миллионов долларов, а импортировала – на $1,7 миллиардов, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно официальным данным, больше всего украинских машин продано в Канаду, США и Уганду. Какие автомобили продавали в эти страны, ГФС не отмечает.

Впрочем, корреспонденты авто24 узнали, что это внедорожники Sherp, которые изготавливаются сотнями в год на окраине Киева.

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Sherp – это многоцелевой внедорожник, который может пройти где-либо по песку, снегу, глине и даже воде (штурмует водные преграды глубиной до 70 см). Производство внедорожников налажено в Петербурге, Россия (для местного рынка) и в Киеве (в основном на экспорт).

Более того, завод Sherp – второй в Украине по объемам производства автомобилей. Руководство завода обещает, что в дальнейшем будет наращивать объемы производства.

Напомним, что в Харькове построили внедорожник с двигателем мощностью 2500 сил.