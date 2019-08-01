Неисправность габаритных огней, которая возникла во время движения, не является основанием для штрафа.

Управление водителем транспортным средством, которое имеет неисправности габаритных огней (темной поры суток) влечет за собой штраф в размере 340 грн. на первый раз, и, если повторно в течение года, то предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

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Водитель обязан перед выездом проверить и обеспечить технически исправное состояние транспортного средства.

Движение автомобилей, у которых в темное время суток не горят лампы задних габаритных фонарей, запрещается. В случае возникновения указанных неисправностей в пути, водитель должен принять меры для их устранения.

Если работники полиции обнаруживают во время движения неисправность габаритных огней, они имеют право ограничить движение автомобиля для проверки технического состояния и выяснить наличие события административного проступка.

Если неисправность габаритных огней возникла во время движения и водителю об этом не было известно, такое событие является не административным проступком с наложением штрафа, а поводом для устранения этих недостатков на месте.

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