Если автомобиль не успели эвакуировать за нарушение правил парковки, но уже погрузили на эвакуатор и в это время пришел его владелец или водитель – автомобиль должны вернуть без оплаты за эвакуацию. Но штраф за неправильную парковку оплатить все же придется.

Начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин рассказал, что делать, когда авто уже погрузили на платформу, но эвакуатор еще не успел отъехать.

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Вниманию всех водителей! Если авто нарушителя подняли на эвакуатор, и последний еще не уехал, а водитель подошел, то порядок действий такой:

Машину должны тут же выгрузить без оплаты услуг эвакуатора;

Водитель-нарушитель платит только штраф в размере 510 грн.

"Если водитель эвакуатора или другие работники требуют от вас средства, то это незаконно. Я возмущен по поводу таких ситуаций. Поэтому прошу в случае описанных выше обстоятельств не "идти на поводу" недобросовестных рабочих, а немедленно сообщать в Патрульную полицию Киева, или Инспекцию по парковке. Мы будем привлекать таких работников не только к административной, но и к уголовной ответственности", – пообещал Дмитрий Рахматуллин.

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