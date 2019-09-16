Якщо автомобіль не встигли евакуювали за порушення правил парковки, але вже завантажили на евакуатор і в цей час прийшов його власник або водій – автомобіль мусять повернути без сплати за евакуацію. Але штраф за неправильну парковку оплатити все ж доведеться.

Начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін розповів, що робити, якщо авто вже завантажили на платформу, але евакуатор ще не встиг від’їхати.

Читайте також: Скільки грошей "освоять" на українських дорогах в 2020 році

Якщо авто порушника підняли на евакуатор, і останній ще не від'їхав, а водій підійшов, то порядок дій такий:

Авто мають тут же вигрузити без оплати послуг евакуатора;

Водій-порушник сплачує лише штраф у розмірі 510 грн.

"Якщо водій евакуатора чи інші працівники вимагають від Вас кошти, то це незаконно. Я обурений з приводу таких ситуацій. Тому прошу у випадку описаних вище обставин не "йти на гачку" недобросовісних робітників, а негайно повідомляти Патрульну поліцію Києва, або Інспекцію з паркування. Ми будемо притягувати таких працівників не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності", – пообіцяв Дмитро Рахматуллін.

Читайте також: Порушники паркування почали вибачатись перед пасажирами