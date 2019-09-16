Рейд активістів "Зупини Лося" біля столичних КПІ та ТРЦ Smart Plaza показав, що порушники почали визнавати свою провину.

Цього разу у відео активістів "ЗупиниЛося" не було скандалів, катань на капоті та інших елементів дорожнього шоу. Як не дивно, але більшість порушників, які залишали свої машини на смузі громадського транспорту та поблизу зупинки тролейбусів, визнавали свою вину. І мало хто був невдоволений наліпкою "Не будь лосем". Більше того, десь кожен другий порушник перепарковувався.

Наприклад, один з порушників вибачився за те, що заважав громадському транспорту, інший сказав, що після програми "ЗупниЛося" почав користуватися паркінгом, а найбільш хитрі від'їжджали, як тільки-но бачили камери та наклейки.

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Таким чином, за годину роботи активісти розчистили майже всю смугу для тролейбусів та решти транспорту. А чиста смуга маршрутного транспорту може врятувати людське життя, адже нею такоє можуть рухатись швидка медична допомога, пожежники чи поліція. Так що не будьте лосями!

Нагадаємо, за які порушення штрафують інспектори з паркування.