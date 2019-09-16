Рейд активистов "Останови Лося" возле столичных КПИ и ТРЦ Smart Plaza показал, что нарушители начали признавать свою вину.

На этот раз в видео активистов "Останови Лося" не было скандалов, катаний на капоте и других элементов дорожного шоу. Как ни странно, но большинство нарушителей, которые оставляли свои машины на полосе общественного транспорта и вблизи остановки троллейбусов, признавали свою вину. И мало кто был недоволен наклейкой "Не будь лосем". Более того, где-то каждый второй нарушитель перепарковывался.

Например, один из нарушителей извинился за то, что мешал общественному транспорту, другой сказал, что после программы "Останови Лося" начал пользоваться паркингом, а наиболее хитрые уезжали, как только видели камеры и наклейки.

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Таким образом, за час работы активисты расчистили почти всю полосу для троллейбусов и остального транспорта. А чистая полоса маршрутного транспорта может спасти человеческую жизнь, так как в ней также могут двигаться скорая медицинская помощь, пожарные или полиция. Так что не будьте лосями!

Напомним, за какие нарушения штрафуют инспекторы по парковке.